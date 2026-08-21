فوز الأهلي وفحمان والهلال بالدوري اليمني

فوز الأهلي وفحمان والهلال بالدوري اليمنيتقدم فريق أهلي صنعاء للمركز الثالث في الدوري اليمني لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على ضيفه شباب البيضاء اليوم الخميس، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

أحرز ثنائية الإمبراطور جلال الجلال في الدقيقة 60، ويوسف الحيمي في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار، رفع أهلي صنعاء رصيده إلى 22 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، فيما تلقى شباب البيضاء خسارته العاشرة، وتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير.

بدوره، واصل فحمان أبين نتائجه الإيجابية بعدماً حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه على مضيفه المكلا بهدف دون رد.

سجل وجدي الرطيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة، رفع فحمان رصيده إلى 20 نقطة متقدماً للمركز الخامس مؤقتاً، بينما تراجع المكلا إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

من جهته، استفاد فريق هلال الحديدة من مباراته المؤجلة من الجولة العاشرة أمام مضيفه سلام الغرفة على أكمل وجه بفوزه 2-0.

أحرز حسن عياش وحسن مهند هدفي الهلال في الدقيقتين 30 و80.

ورفع هذا الفوز رصيد هلال الحديدة إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد سلام الغرفة عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.