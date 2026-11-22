احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - شهدت الحلقة الرابعة من برنامج «دولة التلاوة» مغادرة المتسابقين محمود الإمام ومحمود هاشم منافسات المسابقة، بعد إعلان نتائج تقييم لجنة التحكيم، مع استمرار فرصتهما في العودة من خلال تصويت الجمهور وحلقة الأطفال.

وكشفت نتائج الحلقة عن حصول المتسابقين محمد أبو ليلة وحسن الأصمعي على أعلى الدرجات بواقع 274 درجة لكل منهما، بينما حصل علي ياسين التهامي ومحمود غرابة ومحمد الطباخ على 272 درجة لكل متسابق.

وحصل محمود الإمام ومحمد أيمن عبد العزيز على 271 درجة لكل منهما، فيما جاء محمود هاشم برصيد 270 درجة، لتشهد الحلقة منافسة قوية بين المشاركين على مواصلة مشوارهم في البرنامج.

وأعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن مغادرة محمود الإمام المنافسات، موضحة أن أمامه فرصة للعودة من خلال تصويت الجمهور أو حلقة الأطفال ضمن مراحل المسابقة.

كما شهدت الحلقة منافسة فاصلة بين محمد أيمن عبد العزيز ومحمود هاشم لحسم بطاقة الاستمرار، حيث اختارت لجنة التحكيم محمد أيمن عبد العزيز لمواصلة مشواره، بينما غادر محمود هاشم المنافسة المباشرة.

وأكدت مقدمة البرنامج أن خروج محمود هاشم لا يعني انتهاء فرصه بصورة نهائية، إذ لا يزال بإمكانه العودة عبر تصويت الجمهور أو المشاركة في حلقة الأطفال.

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في الترتيل والتجويد، من خلال منافسات تجمع بين جودة الصوت ودقة الأداء.

وانطلق الموسم الثاني يوم 13 نوفمبر الجاري عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بمشاركة 32 متسابقا تأهلوا من بين 25 ألف متقدم من مختلف المحافظات.

وتقام المنافسات على مدار 6 مراحل يتأهل في نهايتها 5 متسابقين إلى الحلقة الختامية، لاختيار فائز في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ويحصل كل منهما على مليون جنيه، إلى جانب فرصة تسجيل المصحف الشريف وإمامة المصلين خلال شهر رمضان.