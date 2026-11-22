ليلة تعثر الكبار في البريميرليغفرّط أرسنال في فرصة تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من "البريميرليغ"، فيما تعثر مانشستر سيتي أمام فولهام بالتعادل 1-1، وتلقى تشيلسي خسارة ثقيلة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 1-4.

وعلى ملعب نيوكاسل، تقدم أرسنال عبر إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 33، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة هارفي بارنز في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ماليك تياو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ونجح نونو مادويكي في إنقاذ أرسنال من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78، لتنتهي المواجهة بتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وواصل مانشستر سيتي تعثره في المسابقة، بعدما تعادل مع ضيفه فولهام 1-1، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا.

وتقدم فولهام عبر البرازيلي رودريغو مونيز في الدقيقة 16، قبل أن يدرك إليوت أندرسون التعادل لسيتي بتسديدة رائعة في الدقيقة 58، بعدما أُلغي هدف للنرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 26 بداعي ارتكاب مخالفة.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي وصل إلى 28 نقطة، فيما يملك برايتون، صاحب المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط حال فوزه على مضيفه هال سيتي الأحد.

وفي أبرز نتائج الجولة، تلقى تشيلسي خسارة ثقيلة أمام ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-4، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن، مقابل 17 نقطة لليدز في المركز السادس.

وتقدم تشيلسي بهدف الهولندي إيمانويل إيميغا في الدقيقة 25، لكن ليدز أدرك التعادل عبر السويسري نوا أوكافور بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف دومينيك كالفرت لوين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ويعود أوكافور ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم البديل الأمريكي برندن آرونسون الرباعية في الدقيقة 90+1.

واستعاد توتنهام هوتسبير توازنه بفوزه على ضيفه إيبسويتش تاون بهدفين دون رد، سجلهما لوكا ويليامز بارنت في الدقيقة 15، ودومينيك سولانكي في الدقيقة 51، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، مقابل 11 نقطة لإيبسويتش.

كما تغلب بورنموث على ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين دون رد، أحرزهما إيفانيلسون في الدقيقة 19، وجاستن كلويفرت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند 9 نقاط.

وفي بقية المباريات، فاز كوفنتري سيتي على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-2، بعدما سجل تايو أونيي وتاتسوهيرو ساكاموتو هدفي كوفنتري في الدقيقتين 5 و30، فيما أحرز يريمي بينو ويورغن ستراند لارسن هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين 13 و45+1، قبل أن يحسم دوايت ماكنيل المواجهة بهدف عكسي في الدقيقة 85. ورفع كوفنتري رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الأخير.

وتعادل أستون فيلا مع ضيفه سندرلاند دون أهداف، ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 9 نقاط لسندرلاند.