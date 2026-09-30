صلاح ومصطفى محمد في صدام مصري ناري بكأس السوبر التركي.. مواجهة مرتقبة بين نجمي الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - كشفت تقارير تركية عن مواعيد منافسات كأس السوبر التركي 2026، والتي تشهد مواجهات قوية بين كبار الكرة التركية، وفي مقدمتها مباراة طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام فنربخشة في الدور نصف النهائي.

ذكرت صحيفة 61saat أنه من المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر التركي يومي الاثنين 4 يناير والثلاثاء 5 يناير 2027، بينما تقام المباراة النهائية يوم السبت 9 يناير 2027.



طرابزون سبور ضد فنربخشة في نصف النهائي



ويخوض طرابزون سبور مواجهة قوية أمام فنربخشة في الدور نصف النهائي، بعدما حجز الفريقان مقعدهما في هذه المرحلة من البطولة، حيث يدخل طرابزون سبور المنافسات بصفته بطل كأس تركيا في موسم 2025-2026، بينما يشارك فنربخشة بصفته وصيف الدوري التركي الممتاز في الموسم ذاته.

وتحظى مواجهة طرابزون سبور وفنربخشة باهتمام كبير، خاصة مع وجود النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف طرابزون سبور، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركته في إحدى أبرز مواجهات الموسم.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد مباراة طرابزوسبور أمام فنربخشة عقب إجراء القرعة الخاصة بمباريات نصف النهائي، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن الملاعب التي ستستضيف مواجهات البطولة.



جالاتا سراي يواجه كونيا سبور في كأس السوبر التركي



وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، يلتقي جالاتا سراي، بطل الدوري التركي الممتاز في الموسم الماضي، مع كونيا سبور، وصيف كأس تركيا، والمحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد.

ويسعى جالاتا سراي إلى مواصلة تفوقه المحلي والمنافسة على لقب كأس السوبر، بينما يأمل كونيا سبور في تحقيق مفاجأة والوصول إلى المباراة النهائية على حساب بطل الدوري التركي.



موعد نهائي كأس السوبر التركي



وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر التركي 2026 يوم السبت الموافق 9 يناير 2027، حيث يلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي للتنافس على لقب البطولة، بينما من المقرر أن يتم الكشف عن ملعب استضافة مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية في وقت لاحق، بعد استكمال الترتيبات الخاصة بالبطولة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة طرابزون سبور وفنربخشة، في ظل وجود محمد صلاح مع الفريق التركي، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا قويًا للنجم المصري أمام أحد أبرز الأندية التركية، في بطولة يسعى طرابزون سبور إلى حصد لقبها وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.