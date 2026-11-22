لاتسيو يتمسك بصدارة الكالتشيوعزز لاتسيو صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف دون رد، فيما حقق روما انتصارا عريضا على مضيفه بارما بنتيجة 5-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من "الكالتشيو".

وفرض المهاجم الهولندي دونيل مالين نفسه نجما لمواجهة روما وبارما، بعدما سجل أربعة أهداف، في الدقائق 39 و68 و77 و90، فيما أضاف البرتغالي رودريغو مورا الهدف الثالث في الدقيقة 71. وسجل الفرنسي نيستا إيلفيج هدف بارما الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى نقطتين مع لاتسيو المتصدر، فيما تجمد رصيد بارما عند 10 نقاط.

وفي المباراة الثانية، استعاد لاتسيو نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الهولندي تيجاني نوسلين في الدقيقتين 25 و68، ودافيدي فراتيزي في الدقيقة الأخيرة، ليرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

واستعاد نابولي بدوره توازنه بفوزه على ضيفه تورينو بهدف دون رد، سجله الاسكتلندي سكوت ماكتومناي في الدقيقة 73، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، متساويا مع يوفنتوس الثامن، فيما بقي تورينو عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما تغلب كومو على ضيفه كالياري بهدفين دون رد، سجلهما الإسباني خاكوبو رامون في الدقيقة 24، والفرنسي لوكاس داكونيا في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا.