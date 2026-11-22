ريال مدريد ينجو من مطب سيلتا فيغوواصل ريال مدريد محاولاته الضغط على برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه سيلتا فيغو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من "الليغا".

تقدم سيلتا فيغو في الدقيقة السادسة عن طريق بابلو دوران، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلنغهام في الدقيقة 66، وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، سجل البديل كارلوس إسبي الهدف الثاني لريال مدريد ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم الأحد مع فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها، على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى ديربي الأندلس بالتعادل بهدف لهدف وتقدم ريال بيتيس بهدف انتوني في الدقيقة 50 وانتظر إشبيلية الدقيقة 90+1 ليدرك التعادل عبر كيكي سالاس رغم أن إشبيلية كان الأفضل طوال مراحل المباراة، وبذلك أخفق بيتيس بالصعود إلى المركز الثالث ولو مؤقتاً بعدما اكتفى بالنقطة 27 متأخراً عن أتلتيكو مدريد بنقطة، وبدوره بقي إشبيلية سادساً بـ19 نقطة.

وفاز ألافيس على لاكورونيا بثلاثة أهداف لهدف فصعد إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة بينما تراجع لاكورونيا إلى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، وخرج فالنسيا من مثلث الهبوط مؤقتاً عقب فوزه على أرض رايو فايكانو بهدف وحيد فرفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السابع عشر بينما احتل رايو المركز الرابع عشر بـ12 نقطة.

وكان إسبانيول فاجأ أتلتيك بلباو في افتتاح هذه الجولة وفاز عليه بهدف في سان ماميس فأصبح عاشراً بـ15 نقطة مقابل 16 نقطة لبلباو سابع الجدول.