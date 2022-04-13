أخبار عالمية

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خصم 60% على جميع الأجهزة الكهربائية بداخل أسواق العثيم بالسعودية
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان.. متى تنزل المكرمة الملكية للضمان
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان.. متى تنزل المكرمة الملكية للضمان
خطوات وكيفية الحصول على المساعدات المالية من بيت الزكاه الكويتى
خطوات وكيفية الحصول على المساعدات المالية من بيت الزكاه الكويتى
طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 ورابط المنصة عبر ehsan.sa
طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 ورابط المنصة عبر ehsan.sa