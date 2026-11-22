احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أعلن العقيد آدم محمد آدم أبو دقم، قائد المجموعة 600 ومسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد بميليشيا الدعم السريع، انشقاقه عنها، الأحد، معلنا تبرؤه من الميليشيا على خلفية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بحق السودانيين.
وقال أبو دقم، في تسجيل مصور، إنه يشعر بثقل الخجل والعار مما ارتكبته ميليشيات الدعم السريع في البلاد، مؤكدا أن السودان أمانة في أعناق أبنائه وليس غنيمة في أيدي المرتزقة والمجرمين.
وفي تفاصيل موقفه، أعلن القائد العسكري تبرؤه التام من ميليشيا الدعم السريع، وانحيازه غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، مؤكدا أنه لم يشارك في الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق السودانيين.
واتهم أبو دقم الميليشيا بارتكاب جرائم القتل والنهب والإبادة الجماعية، معربا عن اعتذاره إلى جميع أبناء الشعب السوداني عما تعرضوا له، ومشيرا إلى أن العدل والإنصاف يفرضان عليه تقديم هذا الاعتذار.
وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع جلبت مرتزقة من دول مختلفة، وفتحت أبواب الفزع أمام أشخاص أُخرجوا من السجون، لافتا إلى أنه وقف كثيرا ضد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا.