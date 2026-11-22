احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أعلن العقيد آدم محمد آدم أبو دقم، قائد المجموعة 600 ومسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد بميليشيا الدعم السريع، انشقاقه عنها، الأحد، معلنا تبرؤه من الميليشيا على خلفية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بحق السودانيين.

وقال أبو دقم، في تسجيل مصور، إنه يشعر بثقل الخجل والعار مما ارتكبته ميليشيات الدعم السريع في البلاد، مؤكدا أن السودان أمانة في أعناق أبنائه وليس غنيمة في أيدي المرتزقة والمجرمين.