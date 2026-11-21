احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أكد مصدر فى الأهلي أن إدارة النادي تعلم أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، على خلفية أزمة تجديد عقده، موضحاً أن اللاعب لديه الحرية فى تحديد وجهته المقبلة طالما انتهى عقده مع الأهلي.

وأضاف المصدر، أن إدارة الأهلي بصدد إغلاق ملف التجديد لـ ياسر إبراهيم، على خلفية عدم رد اللاعب على العرض الذي سبق وقدمه له النادي لتجديد عقده منذ عدة اسابيع.

وأوضح المصدر أن الإدارة لم ولن ترفع عرضها المالي المُقدم إلى ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجديد عقده، وأن النادي مازال ينتظر رد اللاعب على العرض الذي تم تقديمه له منذ عدة أسابيع.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم

وأشار المصدر إلى أن العرض الأهلاوي يتضمن حصول اللاعب على 25 مليون جنيه سنوياً بجانب 10 ملايين جنيه "بونص" مُرتبطة بالبطولات. وكشف المصدر أن إدارة الأهلي تلقت معلومات قوية خلال الأيام الماضية تُفيد بأن ياسر إبراهيم اتفق مع أحد أندية الدوري الليبي للانتقال إليها الموسم المقبل.

ياسر إبراهيم يقترب من الانتقال للدوري الليبي

وشدد المصدر على أن الأهلي لن يتدخل فيما يتردد بشأن توقيع ياسر إبراهيم لأي نادٍ، لأن اللاعب سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع للأهلي، على أن يرحل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم لم يرد على عرض الأهلي منذ فترة بسبب اتفاقه _ وربما توقيعه_ للنادي الليبي خاصة أن الفارق كبير للغاية بين العرضين.

تفاصيل العرض الليبي لضم ياسر إبراهيم

وحسب المعلومات التي وصلت إدارة الأهلي، فإن ياسر إبراهيم سيحصل على مليون و500 ألف دولار، أي ما يقرب من 85 مليون جنيه مصري فى الموسم الواحد من النادي الليبي الذي اتفق معه.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يكثف الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تحضيراته للمباراة من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل القمة المرتقبة.

ترتيب الأهلى وبيراميدز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني.

رغبة أهلاوية لتقليص الفارق مع بيراميدز

ويأمل الأهلي تحقيق الانتصار أمام بيراميدز لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، بينما يتطلع الفريق السماوي لمواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على العلامة الكاملة والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري.