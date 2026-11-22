احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلافات مع جمهورية مصر العربية، أو سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي، مؤكدة استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين بصورة طبيعية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي اليوم الأحد، إن الأخبار المتداولة بشأن وجود خلافات مع مصر، وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من بنغازي، غير صحيحة.

الجيش الليبي: التنسيق مع مصر مستمر بصورة طبيعية

وأكدت القيادة العامة أن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، مشددة على أن العلاقات المصرية الليبية تمثل شراكة راسخة وممتدة تقوم على روابط تاريخية متينة والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأوضحت أن الشراكة بين البلدين تتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق العلاقات وأهميتها للبلدين.

ليبيا تؤكد أهمية الشراكة مع مصر لصون الأمن القومي

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن التعاون المصري الليبي يسهم في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة اعتزازها بالعلاقات مع جمهورية مصر العربية وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات.

ودعت القيادة العامة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

وصدر البيان في مدينة بنغازي، الأحد، عن إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.



