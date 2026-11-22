احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أكد الداعية مصطفى حسني أن علاقة الإنسان بالقرآن الكريم تتطور مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن الارتباط بكتاب الله رحلة تمتد طوال العمر، وأن الاستمرار في تلاوته وتدبره يجعل المصحف حاضرا في قلب صاحبه.

جاء ذلك خلال تعليق مصطفى حسني عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» على أداء المتسابق محمود هاشم في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة، حيث أشاد بتلاوته قائلا: «متعتنا ربنا يكرمك».

وأوضح حسني أن زيادة العلم والخبرة تجعل الإنسان أكثر إدراكا لما لا يعرفه، مؤكدا أن العالم كلما اتسعت معارفه أدرك حجم ما ينقصه من العلم، وأصبح أكثر رحمة بالتلاميذ وقدرة على تبسيط المعلومات وإعادة شرحها.

وأشار إلى أن الله يحب أن تتطور علاقة الإنسان بالقرآن الكريم بصورة تدريجية، موضحا أن هذه العلاقة لا تتوقف عند مرحلة معينة، وإنما تستمر طوال حياة الإنسان حتى يصبح القرآن جزءا أصيلا من قلبه.

وأضاف أن القرآن الكريم يمثل رحلة عمر، ومع مرور السنوات والمداومة على قراءته يزداد ارتباط الإنسان به، حتى يلقى الله وهو من أهل القرآن.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» منافساته بهدف اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله.

وانطلق الموسم الثاني من البرنامج يوم 13 نوفمبر الجاري عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بعدما تقدم للمسابقة نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، تأهل منهم 32 متسابقا للمنافسة خلال 6 مراحل.

ومن المقرر أن يتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، لاختيار فائز في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ويحصل كل منهما على جائزة مالية تبلغ مليون جنيه.

وتشمل الجوائز أيضا تسجيل المصحف الشريف بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، إلى جانب فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، فيما يشارك الجمهور في دعم المتسابقين عبر التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.