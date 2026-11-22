احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

حذر الداعية مصطفى حسني من تأثير الخوف على حياة الإنسان وسلوكه، مؤكدا أنه قد يفقد الشخص القدرة على إظهار أفضل ما لديه عندما يستسلم لمشاعر القلق والخوف، مشددا على أهمية الشعور بالأمان في أداء العبادات وممارسة العمل.

جاء ذلك خلال تعليق مصطفى حسني عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» على أداء المتسابق محمد أيمن عبد العزيز في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة.

وأشاد حسني بتلاوة المتسابق عقب انتهائه من القراءة، قائلا: «متعتنا يا مولانا»، قبل أن يتحدث عن أثر الخوف على الإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن الخوف قد يكون سببا في تعرض الإنسان للفتنة في دينه، كما قد يؤثر على قدرته على شكر الله، قائلا إن «الخوف يسرق أحسن نسخة من شخصية الإنسان».

وأشار إلى أن الشعور بالأمان يمنح الإنسان مساحة للعبادة والعمل، مؤكدا أن الحديث إلى الله والبوح له بما يشغل النفس من هموم ومخاوف من المعاني المرتبطة بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

ويأتي حديث مصطفى حسني ضمن الفقرات التي تجمع بين تقييم الأداء القرآني للمتسابقين وتقديم الرسائل الإيمانية خلال حلقات برنامج «دولة التلاوة».

ويستهدف البرنامج اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الشابة وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم.

وانطلق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» يوم 13 نوفمبر الجاري عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بمشاركة 32 متسابقا تأهلوا من بين 25 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

وتتضمن المسابقة 6 مراحل تنتهي بتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة الختامية، لاختيار فائز في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ويحصل كل منهما على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوته وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.