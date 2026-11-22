نستعرض في هذا التقرير ما نشره موقع " Eating Well" حول خمسة عصائر قد يكون لها دور في دعم مستويات الكوليسترول الصحية، وفقاً للأبحاث وآراء خبراء التغذية.

1. عصير البرتقال

قد يساعد عصير البرتقال في خفض الكوليسترول الكلي والضار، وفقاً لبعض الدراسات طويلة الأمد. ويرتبط ذلك باحتوائه على مركّبات نباتية، أبرزها الهسبيريدين والنارينجينين والإريوديكتيول، وهي فلافونويدات تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

كما يحتوي العصير على فيتامين "سي"وحمض الفوليك، وتُدعّم بعض أنواعه بالستيرولات النباتية التي قد تساعد على خفض الكوليسترول.

2. عصير البرقوق المجفف

لا تقتصر فوائد عصير البرقوق المجفف على تخفيف الإمساك، إذ تشير أبحاث إلى قدرته المحتملة على خفض الكوليسترول الضار لدى الأصحاء والأشخاص الذين يعانون ارتفاعه.

ويحتوي العصير على عناصر غذائية، منها البوتاسيوم والحديد وفيتامينات "ب"، إلى جانب مضادات الأكسدة. كما يوفر السوربيتول والألياف الذائبة التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء، وقد تسهم بصورة غير مباشرة في دعم صحة القلب واستقلاب الكوليسترول.

3. عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر (البنجر) على مركّبات نباتية، منها البوليفينولات والفلافونويدات والبيتالينات، التي قد تدعم صحة القلب.

كما يتميز بمحتواه من النترات الطبيعية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، بما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ودعم ضغط الدم الصحي. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مركّباته قد تساعد أيضاً في تحسين مستويات الكوليسترول الضار.

4. عصير الطماطم

يُعد عصير الطماطم مصدراً للايكوبين، وهو مضاد أكسدة دُرست قدرته المحتملة على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهاب.

وتشير أخصائيات التغذية إلى أن اللايكوبين يكون أكثر توافراً حيوياً في منتجات الطماطم المعالجة، ومنها العصير، مقارنة بالطماطم الطازجة. كما يوفر العصير البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم. وينبغي الانتباه إلى محتوى الصوديوم عند الشراء، واختيار الأنواع قليلة الملح، خصوصاً لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم.

5. عصير الكرز الحامض

يحتوي عصير الكرز الحامض على الأنثوسيانين ومركّبات البوليفينول، التي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان يرتبطان بصحة القلب واستقلاب الكوليسترول.

وربطت بعض الأبحاث تناوله بارتفاع الكوليسترول النافع وانخفاض الضار، لكن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.