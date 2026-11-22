دورتموند ينفرد بالصدارة الألمانيةانتزع بورسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني منفرداً عقب فوزه على مضيفه مونشن غلادباخ بهدف يتيم ضمن منافسات الجولة العاشرة بعد مباراة صعبة على فريق الجراد الأصفر الذي استفاد من تعثر بايرن ميونيخ في افتتاح هذه الجولة بالتعادل مع كولن 1-1، وبذلك رفع دورتموند رصيده إلى 24 نقطة مقابل 22 للبافاري، وعزز فرايبورغ ولايبزيغ وليفركوزن مواقعهم خلف البايرن.

وعانى دورتموند طوال الشوط الأول الذي انتهى سلباً ورغم هيمنته على الشوط الثاني إلا أنه تأخر حتى سجل له فيلكس نيمشا هدف الفوز الثمين قبل 10 دقائق من النهاية التي منحت الفريق الأصفر ثلاث نقاط ثمينة فض بها الشراكة مع بايرن ميونيخ، وعانى فرايبورغ ثالث الترتيب بدوره أمام مضيفه إيلفيرسبيرغ ضيف البوندسليغا الجديد قبل أن يخطف فوزاً مماثلاً بهدف إيغور ماتانوفيتش في الدقيقة 68 وهو الفوز الذي أوصله إلى النقطة 22 معادلاً البافاري بعدد النقاط ويتأخر عنه بفرق الأهداف، وتوقف رصيد إيلفيرسبيرغ عند 13 نقطة بالمركز الثامن.

وحقق لايبزيغ فوزاً كبيراً على أرض يونيون برلين بخمسة أهداف لهدف مسجلاً انتصاره السابع هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع، وقسا ليفركوزن على ضيفه بادربورن وغلبه بأربعة أهداف نظيفة سجل أحدها باتريك تشيك رافعاً رصيده إلى 8 أهداف بالمركز الثاني للهدافين خلف فولكروغ لاعب بريمن (9 أهداف) وبذلك رفع ليفركوزن رصيده إلى 19 نقطة معززاً مركزه الخامس.

وتغلب فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم بهدف سجله حوناثان بوركاردت في الدقيقة 25 وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلاً المركز السابع خلف بريمن بفرق الأهداف والأخير سيختتم الجولة في السابعة والنصف مساء الأحد بلقاء هامبورغ، ويسبق هذا اللقاء مباراة أوغسبورغ وماينز في الخامسة والنصف.