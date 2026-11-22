احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - كشفت الحكومة الليبية شرق البلاد برئاسة الدكتور أسامة حماد، تفاصيل حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة بنغازي البحرية، واستهدف سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مؤكدة فتح تحقيق شامل بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الحادث والجهات المسؤولة عنه.

وقالت الحكومة الليبية، في بيانها رقم (19) لسنة 2026، الصادر اليوم الأحد، إن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيرة.

تفاصيل استهداف السفينة الروسية في بنغازي

وأوضحت الحكومة الليبية أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها بميناء بنغازي جاء بغرض التزود بالوقود والمؤن، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت الحكومة الليبية سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، عقب السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

تحقيق مشترك بين ليبيا وروسيا لكشف ملابسات الهجوم

وفيما يتعلق بالتحقيقات، وجهت الحكومة الليبية الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل في الحادث، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

وشددت الحكومة على خطورة هذا الاعتداء، مؤكدة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي يمثل اعتداءً خطيرًا على السيادة الوطنية، وانتهاكًا صريحًا لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ولن تتعامل معه باعتباره حادثًا عابرًا أو أمرًا يمكن التغاضي عنه.

الحكومة الليبية: لن نسمح بتحويل موانئنا إلى ساحة للصراعات الدولية

وأكدت الحكومة الليبية أن ليبيا ليست طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، مشددة على أن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يحق لأي جهة التدخل فيه أو اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

وأضافت أن الحكومة لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، مؤكدة أن أمن ليبيا وسيادتها يمثلان خطًا أحمر.

ليبيا تتوعد بملاحقة المسؤولين عن استهداف السفينة الروسية

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه، أيًا كانت الجهة المسؤولة عنه.

وأكدت الحكومة أن حماية المصالح الليبية واحترام سيادة الدولة وأمن موانئها وسلامة الملاحة البحرية تظل أولوية لا يمكن التهاون بشأنها.