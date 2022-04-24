فن ومشاهير

الأحد 24 أبريل 2022 08:11 مساءً

الأحد 24 أبريل 2022 08:11 مساءً 0 0

لم يعرفها الجمهور سوى من خلال دور واحد مع الفنان نجيب الريحاني في فيلم "سلامة في خير" تركت بصمة واضحة كفانانة كوميدية...

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