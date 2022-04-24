فن ومشاهير

سبب غياب الفنانين عن جنازة والدة سمية الخشاب.. محدش حضر منهم
تفاصيل مؤلمة و صادمة : فنانة مصرية كبيرة قتلت بسبب أجرة أول أفلامها وأكلت جثتها الذئاب في الجبل.. لن تصدق من تكون !
لم يعرفها الجمهور سوى من خلال دور واحد مع الفنان نجيب الريحاني في فيلم "سلامة في خير" تركت بصمة واضحة كفانانة كوميدية...
علي السبع ينتهي من تصوير ”أحلام سعيدة” و يواصل ”المشوار”
علي السبع ينتهي من تصوير ”أحلام سعيدة” و يواصل ”المشوار”
بلقيس وأغنية جاء العيد
بلقيس وأغنية جاء العيد
الفيفا يعاقب منتخبا عربيا
الفيفا يعاقب منتخبا عربيا