فن ومشاهير

فن ومشاهير

تفاصيل مؤلمة و صادمة : فنانة مصرية كبيرة قتلت بسبب أجرة أول أفلامها وأكلت جثتها الذئاب في الجبل.. لن تصدق من تكون !

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تفاصيل مؤلمة و صادمة : فنانة مصرية كبيرة قتلت بسبب أجرة أول أفلامها وأكلت جثتها الذئاب في الجبل.. لن تصدق من تكون !

لم يعرفها الجمهور سوى من خلال دور واحد مع الفنان نجيب الريحاني في فيلم "سلامة في خير" تركت بصمة واضحة كفانانة كوميدية...

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