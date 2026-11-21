احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - حرص المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على لفت انتباه مدافعي الفريق إلى خطورة بعض العناصر الهجومية فى صفوف بيراميدز، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويركز المدير الفني، خلال التحضيرات الحالية، على ضرورة التعامل بأقصى درجات الحذر مع سرعات زيكو، إلى جانب التسديدات القوية التى يتميز بها محمود صابر، باعتبارهما من الأسلحة التي يمكن أن تشكل خطورة على مرمى الأهلي خلال اللقاء.

زيكو ومحمود صابر تحت مراقبة دفاع الأهلي

ويولي عموتة اهتمامًا خاصًا بكيفية التعامل مع تحركات زيكو، خاصة قدرته على استغلال المساحات والانطلاق بسرعة نحو مرمى المنافس، وهو ما يتطلب من مدافعي الأهلي الحفاظ على التمركز الجيد وعدم منح لاعبي بيراميدز مساحات للتحرك بحرية.

كما شدد المدير الفني على أهمية الانتباه لتسديدات محمود صابر، وتجنب منحه الوقت والمساحة الكافيين للتصويب، مع ضرورة الضغط عليه بصورة منظمة والحد من خطورته خارج منطقة الجزاء.

التركيز الدفاعي سلاح الأهلي فى مواجهة بيراميدز

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتفادي الأخطاء الدفاعية خلال المواجهة، خاصة أن استقبال هدف مبكر قد يمنح بيراميدز أفضلية كبيرة في إدارة المباراة.

ويعمل عموتة على تجهيز الخط الخلفي للتعامل مع التحركات الهجومية للفريق السماوي، مع التأكيد على أهمية التعاون بين لاعبي الدفاع وخط الوسط، من أجل تقليل المساحات أمام المنافس ومنعه من الوصول بسهولة إلى مرمى الأهلي.