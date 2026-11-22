احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - استضاف برنامج «دولة التلاوة» الشيخ ياسر الشرقاوي ضيف شرف الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة، التي تستهدف اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة وإحياء تراث المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

ويعد الشيخ ياسر الشرقاوي من القراء الذين ارتبطت أسماؤهم بالإذاعة المصرية، حيث لقب بأصغر قارئ في تاريخها، وجاءت مشاركته في البرنامج ضمن استضافة عدد من القراء المتميزين لدعم المواهب الشابة المشاركة في المنافسات.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم منافساته في فرعي الترتيل والتجويد، بهدف اكتشاف جيل جديد من القراء القادرين على الحفاظ على مكانة مصر وريادتها في فنون التلاوة القرآنية.

وانطلق الموسم الثاني من البرنامج يوم 13 نوفمبر الجاري، ويعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بعدما شهدت المسابقة إقبالا واسعا من المتقدمين، بلغ نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

ونجح 32 متسابقا في التأهل إلى مرحلة المنافسات، التي تتضمن 6 مراحل لاختبار جودة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إقناع لجنة التحكيم والجمهور.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد افتتحت الموسم الجديد بالتأكيد على مكانة مصر التاريخية في تلاوة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها.

ومن المقرر أن يتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، لاختيار فائز بالمركز الأول في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ويحصل كل منهما على جائزة مالية تبلغ مليون جنيه.

ولا تقتصر جوائز البرنامج على المكافآت المالية، إذ تشمل تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، إلى جانب إتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ويتيح البرنامج للجمهور المشاركة في دعم المتسابقين من خلال التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، في إطار التفاعل الجماهيري مع المنافسات.