باريس يقلبها على نيس ويوسّع الفارقعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز على مضيفه نيس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وباغت نيس ضيفه بهدف مبكر سجله الجزائري محمد عمورة في الدقيقة الثامنة، لكن باريس سان جيرمان أدرك التعادل عبر سيني مايولو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يمنحه ديزيري دويه التقدم بعد دقيقة واحدة.

وتعرض دويه لإصابة في الركبة خلال محاولته الاستدارة بالكرة، ليغادر الملعب وسط مخاوف لدى الجهاز الفني الباريسي، الذي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه، قبل مواجهة روما الإيطالي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 85، أضاف البديل فيران توريس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، قبل أن يقلص التونسي علي العابدي الفارق لنيس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباريسي.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق خمس نقاط عن ليل، أقرب ملاحقيه، قبل اكتمال منافسات الجولة، فيما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته الرابعة في المسابقة.

ويعد هذا الفوز الثاني عشر تواليا لباريس سان جيرمان على نيس في مختلف المواجهات، فيما يستضيف الأخير فريق تروا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.