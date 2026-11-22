احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - شهدت قاعدة بنغازي البحرية شرقي ليبيا، فجر اليوم الأحد، انفجارات داخل مخزن للذخيرة، وسط حالة من الاستنفار، فيما تداولت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الانفجارات وتصاعد ألسنة اللهب من موقع الحادث.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الانفجار وقع داخل مستودع للذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق الناجم عن الانفجار، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع أخرى داخل القاعدة.

وتداولت منصات إخبارية ليبية مقاطع فيديو قالت إنها توثق لحظة وقوع الانفجارات، وسط أنباء عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحادث.

الدفاع المدني الليبي يتعامل مع انفجار مستودع الذخيرة

ووفق ما تداولته وسائل إعلام محلية ليبية ، نُسبت إفادات إلى الدفاع المدني في بنغازي بشأن التعامل مع الانفجار والحريق داخل القاعدة البحرية، مع دعوات إلى المواطنين لعدم الاقتراب من موقع الحادث لحين انتهاء عمليات التعامل مع النيران وتأمين المنطقة.

تفاصيل انفجار قاعدة بنغازي البحرية

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى انفجار مخزن الذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية، كما لم تتوافر معلومات رسمية مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الحادث.

وتترقب الأوساط الليبية صدور بيانات رسمية تكشف ملابسات الانفجار، وحصيلة الأضرار، وتفاصيل عمليات الإطفاء والتأمين داخل القاعدة البحرية.