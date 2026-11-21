احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - يضع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي ، إمام عاشور ضمن العناصر التى يمكن أن تمثل إضافة مهمة للفريق خلال مواجهة بيراميدز المرتقبة، الاثنين المقبل بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى ظل التطور الذي أظهره اللاعب خلال التدريبات الأخيرة، ورغبته فى استعادة مكانته داخل صفوف الفريق.

ويأمل لاعب وسط الأهلي فى استغلال الفترة الحالية لإثبات جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما ابتعد عن المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية، حيث يسعى لتعويض ما فاته والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على التشكيل الأساسي.

تألق التدريبات يعزز طموحات إمام عاشور

ويحظى إمام عاشور باهتمام خلال التحضيرات الحالية، خاصة مع ظهوره بصورة جيدة في التدريبات، ورغبته الواضحة في تقديم أفضل ما لديه من أجل استعادة ثقة الجهاز الفني.

ويمثل اللاعب إضافة محتملة لخط وسط الأهلي، بفضل قدراته فى التحرك بالكرة والتقدم نحو المناطق الهجومية، فضلًا عن مهاراته الفردية التي تمنح الفريق حلولًا إضافية في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافس.

إمام عاشور محور التحركات الهجومية للأهلي

ويمثل إمام عاشور عنصرًا مهمًا فى حسابات الأهلي بفضل قدراته على الربط بين الخطوط، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، فضلًا عن قدرته على اختراق دفاعات المنافسين والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانات اللاعب لاستغلال المساحات خلف خط وسط بيراميدز، ومنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة تساعده على فرض أسلوبه خلال اللقاء.

الأهلي يبحث عن حسم معركة وسط الملعب

وتكتسب منطقة وسط الملعب أهمية خاصة فى مواجهة الأهلي وبيراميدز، فى ظل امتلاك الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، وهو ما يجعل دور إمام عاشور محوريًا فى تنفيذ الخطة الفنية والسيطرة على إيقاع المباراة.

كما يعوّل الأهلي على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في المباريات الكبرى، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تدعم مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

مواجهة بيراميدز اختبار حقيقي لطموحات المارد الأحمر

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز بأهمية كبيرة في صراع زعامة الدوري، حيث يسعى كل فريق لإثبات أحقيته بالمنافسة على القمة، في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة وصراعًا تكتيكيًا بين الجهازين الفنيين.

وتبقى قدرة إمام عاشور على تقديم الإضافة الهجومية والقيام بأدواره الدفاعية أحد العوامل التي قد تصنع الفارق في المواجهة، وتمنح الأهلي أفضلية مهمة في واحدة من أبرز مباريات سباق الدوري.