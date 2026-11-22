واقي الشمس يعتبر عنصر اساسي في روتين العناية بالبشرة، فهو بيساعدك على تجنب الآثار الضارة الناتجة عن التعرض المفرط لاشعة الشمس، والنهاردة هنحضر لوشن طبيعي للجسم بيحتوي على عامل حماية من الشمس.

هتحتاجي :

- ١/٢ كوباية من زيت اللوز او زيت الزيتون.

- ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

١/٤ كوباية من شمع العسل.

- معلقة صغيرة من زيت بذور الجزر (اختياري).

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

طريقة التحضير :

1- اخلطي كل المكونات مع بعض ودوبيهم على حمام ماية سخنة.

2- قلبي المكونات من وقت للتاني لخلط المزيج.

3- بمجرد ما كل المكونات تدوب تماما، صبي الخليط في برطمان زجاجي او علبة للتخزين.

4- احفظيه في درجة الحرارة الغرفة او في التلاجة لاطالة مدة صلاحيته.

مستويات الحماية في كل مكون :

- زيت اللوز: بيحتوي على SPF عامل حماية حوالي ٥.

- زيت جوز الهند: عامل حماية من الشمس من ٤ - ٦.

- زيت بذور الجزر: عامل حماية من الشمس من ٣٥ - ٤٠.

- زبدة الشيا: عامل حماية من ٤ - ٦. lotion with spf

فوايد المكونات :

- زيت بذور الجزر، بيحتوي على اعلى مستوى من عامل الحماية من الشمس، بالاضافة انه غني بمضادات الاكسدة وبيحتوي على خصائص مطهرة قوية جدا، وغني بفيتامين أ.

- زيت اللوز، بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين E وهو عنصر ضروري جدا لحماية البشرة ومعالجة الاضرار الناتجة عن التعرض لاشعة الشمس.

- زبدة الشيا، بتحتوي على حمض اللينوليك، وهو حمض مفيد جدا للبشرة خصوصا ان خلايا الجلد مش بتقدر تنتجه بشكل ذاتي، كمان بتحتوي على مركبات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة، وبتحتوي على احماض دهنية بتساعد على ترطيب البشرة، بالاضافة كمان انها بتحتوي على فيتامينات بتساعد على ترميم البشرة التالفة، وتقليل الاحمرار الناتج عن حروق الشمس، تعزيز انتاج الكولاجين ومنع فقدان الكولاجين، وبتساعد على تعافي البشرة الجافة وتهدئة الالتهاب.

- زيت جوز الهند، اثبتت الدراسات انه قادر على حجب حوالي ٢٠٪ من اشعة الشمس الضارة بفعالية، ويعتبر مرطب ممتاز للبشرة