احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - أكد الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ثبات موقف ليبيا من علاقاتها مع جمهورية مصر العربية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين لا تتأثر بما يُتداول من شائعات أو تأويلات، وأن ما يجمع الشعبين والبلدين أكبر من أن تختزله أخبار عابرة.

وقال صدام حفتر، في تصريح له اليوم الأحد، إن موقفهم من العلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة واضح وثابت، ولا يتأثر بما يُتداول من شائعات أو تأويلات.

وأضاف نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية: «ما يجمعنا بأشقائنا في مصر أكبر من أن تختزله أخبار عابرة؛ فهي علاقات نعتز بها، وشراكة نحرص على استمرارها وتطويرها، انطلاقًا من مصالح بلدينا وما يجمعهما من مسؤولية مشتركة تجاه أمنهما واستقرار المنطقة».

صدام حفتر يؤكد قوة العلاقات المصرية الليبية

ويأتي تصريح الفريق أول ركن صدام حفتر في أعقاب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، نفت فيه صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلافات مع جمهورية مصر العربية، وما ارتبط بذلك من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي ، في بيانها، أن التواصل والتنسيق مع الجانب المصري مستمران بصورة طبيعية، وأن ما يجمع البلدين من علاقات وشراكة راسخة يقوم على روابط تاريخية وثقة متبادلة ومصالح مشتركة.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على أهمية العلاقات المصرية الليبية، وما تشهده من تعاون في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون في إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في صون الأمن القومي وتعزيز استقرار المنطقة.

ودعت القيادة العامة للجيش الليبي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن العلاقات بين مصر وليبيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك.