احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دورته السادسة بمدينة أسوان يعكس انتماء مصر الأفريقي واعتزازها بدورها في تعزيز الترابط بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية المستدامة من جهة أخرى.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، خلال لقاء تليفزيونى على شاشة اكسترا نيوز، أن مدينة أسوان تمثل نموذجًا للتفاعل والترابط بين الحضارات المختلفة، بفضل موقعها الذي يربط مصر بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة المنتدى على أرضها تحمل رمزية مهمة وتعكس الدور المصري القيادي في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية إلى أن فعاليات المنتدى شهدت جلسات مهمة تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب اجتماع المجلس الاستشاري لمنتدى أسوان ومنتدى العالمين للأعمال، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس المكانة التي بات يحتلها المنتدى على المستوى الأفريقي والدولي.

وأضاف أن المنتدى، في عامه السادس، أصبح من أبرز المنصات الأفريقية التي تناقش العلاقة الوثيقة بين الأمن والسلام والتنمية، مؤكدًا أن الحضور أشادوا برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها خلال الجلسة الافتتاحية، وما تضمنته من مقاربات شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة.

وشدد عبد العاطي على أن أبرز التوصيات المنتظر أن تصدر عن المنتدى ترتكز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرًا أن هذه المبادئ تمثل الأساس الضروري للتوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة للنزاعات الأفريقية.

وأكد ضرورة عدم التعامل مع الميليشيات أو الكيانات الخارجة عن إطار الدولة، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية وتعزيز المؤسسات الرسمية يمثلان الطريق الأساسي لمعالجة الأزمات ومنع تجددها، بما يسمح بتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية والاستقرار.

تطوير المحطات الكهرومائية بالسد العالي ضمن المشروعات التنموية

وفي سياق آخر، أوضح وزير الخارجية أن الجولة التفقدية التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الأممية والإقليمية والدولية في محافظة أسوان تتضمن زيارة السد العالي ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية لتوليد الكهرباء من المياه.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد المشروعات التنموية المهمة التي تحظى باهتمام الدولة، لافتًا إلى أنه يرتبط برمزية السد العالي في تاريخ مصر وقرارها الوطني المستقل، فضلًا عن أهميته في دعم قدرات توليد الكهرباء.

وأضاف عبد العاطي أن مسؤوليته عن حقيبة التعاون الدولي تشمل متابعة التمويلات التنموية القادمة من الخارج، موضحًا أن وزارة الخارجية تعمل على تعزيز هذه التمويلات لدعم المشروعات التنموية، ومنها مشروع رفع كفاءة المحطة الكهرومائية بالسد العالي.

خفض التصعيد والحوار الدبلوماسي طريق تحقيق الاستقرار

وفي رسالته بشأن التوترات المتصاعدة في المنطقة وساحل البحر الأحمر، أكد عبد العاطي أن الموقف المصري يقوم على ضرورة تجنب الحلول العسكرية والعمل على خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية، مع التركيز على التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار.

وشدد على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام دون تنمية، كما لا يمكن إنجاز تنمية مستدامة في غياب الأمن والاستقرار.