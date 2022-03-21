أخبار مصرية

قال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه فى القرنين الـ19 و20 كانت كل بعثات التنقيب عن الآثار أجنبية من مختلف جنسيات العالم، وكانت الأيدى المصريين كعامل مساعد، وفى بدية 2004 تم البدء بمدارس الحفائر ليتعلم المصريين كيفية الحفر عن الآثار....

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