أخبار مصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء برنامج قومى لرعاية المسنين يستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية. ...
عاجل.. الرئيس السيسى للسيدة محروسة: شرف ليا إنى بكلمك واسمحيلى أقف جنبك
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للسيدة محروسة، والتى عرض لها برنامج من مصر، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة سى بى سى....
وزيرى لـ مساء dmc: المصريون أصبح لهم بصمة فى البحث عن الآثار وترميمها
قال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه فى القرنين الـ19 و20 كانت كل بعثات التنقيب عن الآثار أجنبية من مختلف جنسيات العالم، وكانت الأيدى المصريين كعامل مساعد، وفى بدية 2004 تم البدء بمدارس الحفائر ليتعلم المصريين كيفية الحفر عن الآثار....
رشا اسحق: منتدى حزب مستقبل وطن يمثل خطوة جادة في تاريخ الحياة الحزبية والنيابية و السياسية
رشا اسحق: منتدى حزب مستقبل وطن يمثل خطوة جادة في تاريخ الحياة الحزبية والنيابية و السياسية...
انفعال أحلام على المعجبين ورقص نادين نجيم.. لقطات مثيرة في الموركس دور
شهد حفل الموركس دور إنترناشيونال اليوم الأحد العديد من الأحداث التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المخ...