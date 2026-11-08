الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعتذر لجمهور الركاب عن تأخيرات حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 08:29 مساءً - تتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص الاعتذار إلى جمهور الركاب عن تعطل حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي، نتيجة رفعة آثار حادث قطاري ١٣٤ و٢٠١٠ الذي وقع اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وتؤكد الهيئة قيام الأطقم الفنية والهندسية بالعمل علي رفع آثار الحادث واستعادة انتظام حركة التشغيل فيما تم تدوير حركة القطارات علي خط الوجه القبلي من الواسطي الي اسوان .

وتؤكد الهيئة أنه يمكن للسادة الركاب الراغبين في الغاء السفر استرداد قيمة التذاكر بالتوجه إلى شبابيك التذاكر بالمحطات، لإنهاء إجراءات استرداد قيمة التذاكر،

وتعرب الهيئة عن خالص تعازيها لاسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

هذا وقد قامت وزارة النقل بالدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين والوسطى والجيزة لحين استئناف حركة القطارات .