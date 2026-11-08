السعودية تقدم التعازي لمصر في ضحايا قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 08:29 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر المتوفين إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق القاهرة - أسوان الزراعي في محافظة الجيزة، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وتعبر الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها في هذا الحادث المأساوي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حادث قطار العياط

وقد أعلنت وزارة النقل الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين؛ لحين استئناف حركة القطارات، عقب حادث تصادم القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم) ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان).

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث التصادم بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، فيما قامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الحادث لرفع آثاره وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط (القاهرة – السد العالي) في الاتجاهين.