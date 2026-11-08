الجيش السوداني يعزز تقدمه بغرب كردفان ويسيطر على «عيال بخيت» ويسقط مسيّرة متطورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - عزز الجيش السوداني تقدمه الميداني في ولاية غرب كردفان، بعد سيطرته على منطقة «عيال بخيت» الاستراتيجية بمحلية الخوي، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز «FH-95» تابعة لميليشيا الدعم السريع، في تطورات عسكرية تأتي ضمن العمليات المتواصلة التي ينفذها الجيش وحلفاؤه لاستعادة المواقع الاستراتيجية وقطع خطوط تحرك وإمداد القوات في إقليم كردفان.

«عيال بخيت» نقطة ارتكاز لتحركات الدعم السريع

وقال محمد ديدان، المتحدث باسم قوات العمل الخاص المساندة للجيش، إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة عيال بخيت وطرد الدعم السريع منها، وفق لصحيفة سودان تربيون.

وتكتسب المنطقة أهمية عسكرية بسبب موقعها الجغرافي على الحدود بين ولايتي شمال وغرب كردفان، إذ تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة الخوي، وكانت عناصر الدعم السريع تستخدمها نقطة للتحرك وشن هجمات على مواقع الجيش في شمال كردفان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.

ويمثل إحكام السيطرة على عيال بخيت تقدماً باتجاه مدينة الخوي، بما يعزز مواقع الجيش في محاور العمليات بغرب كردفان.

إسقاط مسيّرة «FH-95» للمرة الثانية خلال 72 ساعة

وفي تطور ميداني متزامن، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة من طراز «FH-95» في سماء منطقة عيال بخيت، لتكون الثانية التي تعلن القوات المسلحة إسقاطها خلال 72 ساعة في إقليم كردفان.

ويأتي ذلك في ظل تكثيف ميليشيا الدعم السريع استخدام الطائرات المسيّرة المتطورة لاستهداف تحركات الجيش وإمداداته العسكرية، ومحاولة عرقلة تقدمه باتجاه إقليم دارفور.

في المقابل، تمكنت الدفاعات الجوية والأرضية التابعة للجيش خلال الفترة الماضية من إسقاط أعداد من هذه المسيّرات، في إطار التصدي للهجمات الجوية وتأمين تحركات القوات على جبهات القتال.

عمليات متواصلة لاستعادة المواقع الاستراتيجية بكردفان

وتأتي السيطرة على عيال بخيت ضمن العمليات العسكرية التي استأنفها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه منذ منتصف الأسبوع الماضي في إقليم كردفان، والتي شهدت تقدماً ميدانياً واستعادة مواقع استراتيجية جنوب وغرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وتندرج هذه التحركات ضمن الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش في إقليم كردفان خلال يونيو الماضي، واستهدفت استعادة المدن الرئيسية وطرق الإمداد التي استخدمتها ميليشيا الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

