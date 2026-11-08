أخبار اليمن : المؤتمر يدين جريمة العدوان السعودي في مديرية بني حشيش ويستهجن الصمت الدولي

المؤتمر يدين جريمة العدوان السعودي في مديرية بني حشيش ويستهجن الصمت الدوليدان المؤتمر الشعبي العام الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه المباشر منازل المواطنين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن استهداف منازل مأهولة بالسكان جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم واحد فقط من جريمة العدوان السعودي في استهداف سوق للمواشي بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، خصوصًا وأن معظم ضحاياها من النساء والأطفال، ما يؤكد استهداف المدنيين بشكل ممنهج وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني.

وحمّل المؤتمر الشعبي العام العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من سقوط ضحايا، مؤكدًا أن استهداف المنازل والأعيان المدنية وتعريض حياة السكان للخطر من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

وعبّر المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه الشديد إزاء صمت الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية في حماية المدنيين ووقف العدوان ورفع الحصار، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

كما تقدم المؤتمر الشعبي العام بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

