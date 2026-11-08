النيابة تنتقل لموقع حادث قطار العياط وتطلب التحريات لكشف أسباب انقلاب العربات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة ، إلى موقع حادث انقلاب عدد من عربات قطار بالقرب من مفارق قرية جرزا بمركز العياط في محافظة الجيزة، لإجراء المعاينة اللازمة وكشف ملابسات الحادث، وحصر الخسائر وأعداد الضحايا والمصابين.

النيابة تعاين موقع حادث قطار العياط وتكشف ملابساته

وتضمنت الإجراءات التي أعلنت عنها النيابة العامة انتقال فريق التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة مكان خروج العربات عن القضبان، والوقوف على طبيعة التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، وتحديد أعداد المصابين والضحايا، وطلبت إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين للوقوف على تفاصيل ما جرى قبل وقوعه.

تشكيل لجنة فنية لفحص موقع حادث قطار العياط

وطالبت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من هيئة السكة الحديد لمعاينة موقع الحادث، وفحص أسباب خروج العربات عن القضبان، والوقوف على أوجه القصور إن وجدت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل المصابين بحادث قطار العياط إلى المستشفيات

وكانت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث بالقرب من قرية جرزا بمركز العياط، فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف وحصر أعداد المصابين، فيما تستهدف التحقيقات تحديد الأسباب الحقيقية للحادث والمسؤولية عنه.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين ،

وتعرب الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدةً تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث، بما يسهم في استعادة انتظام حركة التشغيل وفقًا لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.