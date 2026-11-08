ريال مدريد ينجح بمعادلة برشلونة
واصل ريال مدريد نتائجه الإيجابية بفوز مستحق على مضيفه فالنسيا بنتيجة 3-0 مساء السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتساوى مؤقتا مع برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة.
وافتتح الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 28، قبل أن يضيف التركي أردا غولر الهدف الثاني في الدقيقة 36، فيما اختتم الفرنسي كيليان مبابي الثلاثية في الدقيقة 75.
وشهدت المباراة طرد خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا في الدقيقة 79، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع برشلونة المتصدر، الذي يواجه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة غدا الأحد، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
وفي مباراة أخرى، قاد المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينغ سانتاندر إلى الفوز على مضيفه ملقة بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 60، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.
وكان ملقة قد تقدم عبر كارلوس دوتور في الدقيقة 28، قبل أن يدرك إيكر لوكي سييرا التعادل لسانتاندر في الدقيقة 50، ثم حسم الزابيري المواجهة لصالح فريقه.
ورفع سانتاندر رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ملقة عند 5 نقاط في المركز الأخير، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز خلال الجولات الاثنتي عشرة.
وفرض التعادل نفسه في مباراتين أخريين، إذ انتهت مواجهة إسبانيول وديبورتيفو لاكورونيا دون أهداف، فيما تعادل أوساسونا مع أتلتيك بلباو بهدف لمثله.
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