وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 08:29 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اليوم الأحد ٨ نوفمبر، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الي جانب المشاركة بعدد من الفعاليات رفيعة المستوى.