روما يضرب ساسولو بثلاثية

روما يضرب ساسولو بثلاثيةحقق روما فوزا كبيرا على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل مطاردة جاره لاتسيو متصدر الترتيب.

وافتتح المدافع الإسباني ماريو هيرموسو التسجيل لروما في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، إثر تسجيل المدافع البولندي سيباستيان فالوكيفيتش بالخطأ في مرمى فريقه ساسولو.

واختتم البرتغالي رودريجو مورا ثلاثية روما في الدقيقة 58، ليرفع الفريق رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو المتصدر، الذي يلتقي نابولي غدا الأحد، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، أوقف كالياري سلسلة النتائج الإيجابية لمضيفه فروزينوني، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، سجله الفرنسي ميشيل أدوبو في الدقيقة 38، لينهي سلسلة من أربع مباريات متتالية لفروزينوني دون خسارة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلا واحدا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فروزينوني عند 20 نقطة في المركز السادس، فيما رفع كالياري رصيده إلى 16 نقطة، محققا فوزه الأول بعد أربع هزائم متتالية.

وحقق بولونيا الفوز على مضيفه بارما بنتيجة 2-1، مستفيدا من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض منذ الدقيقة التاسعة، إثر طرد المدافع السنغالي عبدولاي نداي بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وافتتح البلجيكي أرتور تيات التسجيل لبولونيا في الدقيقة 53، وأضاف البديل ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 72، فيما سجل السويسري فانسان سييرو هدف بارما الوحيد، من ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة 81. ورفع بولونيا رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بارما عند 8 نقاط.

وفي مباراة ثالثة، تعادل تورينو مع ضيفه ليتشي بهدف لمثله، بعدما تقدم الأول بهدف عكسي سجله الأنغولي كيالوندا غاسبار بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، قبل أن يدرك البرتغالي دانيال برانغانسا التعادل لليتشي بالطريقة ذاتها في الدقيقة 73.