الآن.. علي ماهر يجتمع لتشكيل الجهاز المعاون ووضع خطة معسكر منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - يعقد علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الآن، اجتماعًا لمناقشة تشكيل الجهاز الفني المعاون له فى المنتخب، إلى جانب وضع التصور النهائي لخطة المعسكر المقرر انطلاقه غدًا.

ويأتي الاجتماع فى إطار التحضيرات المبكرة للمرحلة المقبلة، مع سعي الجهاز الفني لترتيب جميع التفاصيل الفنية والإدارية قبل بدء تجمع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع توزيع الأدوار بين أعضاء الجهاز المعاون، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالإعداد البدني، وتحليل المنافسين، ومتابعة الحالة الفنية والطبية للاعبين.

برنامج التدريب اليومي على مائدة مناقشات جهاز المنتخب الجديد

كما تشمل المناقشات وضع برنامج التدريبات اليومية، وتحديد أهداف كل حصة، بما يضمن استثمار فترة المعسكر بأفضل صورة ممكنة، خصوصًا مع أهمية تجهيز العناصر المختارة ورفع مستوى الانسجام بينها.

وتتضمن الخطة المطروحة كذلك بحث مواعيد التدريبات، وآلية التواصل مع اللاعبين والأندية، إلى جانب تنظيم الجوانب اللوجستية المرتبطة بالإقامة والتنقل.

ومن المتوقع أن يركز الجهاز على تقييم جاهزية اللاعبين منذ اليوم الأول، وتحديد احتياجات المنتخب قبل المباريات المقبلة. وتبقى تفاصيل التشكيل النهائي للجهاز المعاون وبرنامج المعسكر مرهونة بما يسفر عنه اجتماع اليوم، على أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع انطلاق تجمع المنتخب غدًا.