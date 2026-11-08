الرقابة المالية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطارى العياط إلى 50 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 07:33 مساءً - وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، مع رفع قيمة التعويض بشكل استثنائي إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

وتأتي توجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار متابعة تداعيات الحادث، والعمل على سرعة حصول أسر الضحايا والمصابين على التعويضات التأمينية المستحقة، حيث وجه بزيادة قيمة التعويض المقرر لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 ألف جنيه، تعادل نحو 66.7%.

التعامل مع الإصابات بحادث قطارى العياط

كما وجه الدكتور إسلام عزام بالتعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة، بما يضمن تحديد التعويضات المستحقة للمصابين وفق طبيعة كل حالة ومستنداتها الطبية.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق المطلوبة، مع متابعة ما يطرأ من مستجدات بشأن الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.