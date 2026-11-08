حمادة هلال يكشف تفاصيل إصابة زوجته بالسرطان فتح الفنان المصري حمادة هلال قلبه لجمهوره كاشفا عن محطات إنسانية وشخصية صعبة في حياته بداية من إصابة زوجته إقرأ المزيد

فتح الفنان المصري حمادة هلال قلبه لجمهوره، كاشفًا عن محطات إنسانية وشخصية صعبة في حياته، بداية من إصابة زوجته بمرض السرطان والظروف التي قادت إلى اكتشاف المرض، مرورًا بتفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياة والدته الراحلة.

جاءت تصريحات حمادة هلال خلال لقاء أجراه ضمن بودكاست "مساحة خاصة"، الذي يبث عبر قناة "الجديد"، إذ استعاد حمادة هلال ذكريات وأحداثًا تركت أثرًا عميقًا في حياته الشخصية والفنية.

وتحدث حمادة هلال عن تفاصيل اكتشاف إصابة زوجته بمرض السرطان، موضحًا أن الأمر بدأ خلال وجودهما في الساحل الشمالي، بعدما شعرت بتعب متكرر، وكانت حالتها الصحية تزداد صعوبة حتى وصلت إلى الإغماء.

وأوضح أن الأسرة لم تتوقع في البداية أن تكون الأعراض مرتبطة بمرض خطير؛ إذ اعتقد أن ما تعانيه زوجته ربما يرجع إلى الضغوط اليومية ومسؤوليات الأبناء، قبل أن يقررا التوجه إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه شكك في البداية في تشخيص الطبيب بسبب صغر سنه، لكنه اكتشف بعد عودتهما إلى القاهرة أن التشخيص كان صحيحًا، مؤكدًا أن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة منح الأسرة فرصة للتعامل معه، وقال: لحقنا في الأول في وقت نقدر نتصرف فيه.

وأضاف أن الخبر كان مفاجأة صعبة لجميع أفراد الأسرة، خاصة أن زوجته كانت تتحمل الألم بصبر دون أن تكشف عن حجم معاناتها، موضحًا أنها كانت على علم بمرضها منذ البداية، وهي من أخبرته بالحقيقة، لكنها تعاملت مع الأمر برضا وتسليم، قائلًا: هي راضية جدًا والحمد لله.

تابع حمادة هلال حديثه قائلاً إن زوجته خضعت بالفعل لعملية جراحية جرى خلالها استئصال الورم، وإنهما حالياً ينتظران ظهور نتائج التحاليل، معربًا عن أمله في أن تحمل الفترة المقبلة أخبارًا مطمئنة للأسرة.

وكشف الفنان أن زوجته لم تكن ترغب في إخبار أبنائهما بحقيقة مرضها، لكنه قرر إخبار نجله يوسف، حتى لا يتسبب في الضغط عليها أو إحراجها دون قصد، مؤكدًا حرصه على مراعاة حالتها النفسية وتوفير الدعم لها خلال رحلة العلاج.

لم يتوقف حديث حمادة هلال عند مرض زوجته، بل استعاد واحدة من أصعب التجارب التي عاشها مع والدته الراحلة، كاشفًا عن قراره إخفاء إصابتها بالسرطان عنها طوال فترة العلاج، خوفًا على حالتها النفسية.

وأوضح أنه كان يوصي الأطباء وأفراد التمريض بإخبارها بأنها تتلقى العلاج من هشاشة العظام، حتى لا تصاب بالصدمة عند معرفة حقيقة مرضها، إلا أن والدته كانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء والانتباه، وكانت تسأل عن طبيعة الأدوية التي تتناولها، وتحاول التأكد من حقيقة حالتها، حتى اكتشفت بنفسها إصابتها بالمرض خلال أيامها الأخيرة.

وتحدث الفنان بتأثر عن إحساسه باقتراب رحيل والدته، مؤكدًا أنه بدأ يستعد نفسيًا لتلقي خبر وفاتها، انطلاقًا من إيمانه بالقدر واليقين، كما شرع في تنفيذ وصيتها بأن تدفن في مسقط رأسها قبل وفاتها.

واستعاد الساعات الثلاث الأخيرة التي قضاها بجوارها داخل غرفة العناية المركزة، ممسكًا بيدها ومتحدثًا إليها وكأنها تسمعه، مسترجعًا ذكريات طفولته معها، مشيرًا إلى أنه رأى والدته في المنام بابتسامة هادئة فور عودته إلى المنزل، وقبل أن يتلقى خبر وفاتها مباشرة.

كما تطرق حمادة هلال إلى جذور عائلة زوجته، موضحًا أن والدها المهندس الراحل سميح القشاوي من قطاع غزة، بينما تنتمي والدتها إلى مدينة المنصورة المصرية.

واستعاد ذكرى تعود إلى عام 2009، عندما قرر السفر إلى أريحا لإحياء حفل غنائي، وهي الرحلة التي حقق خلالها حلمًا طالما راوده بزيارة القدس والمسجد الأقصى، رغم المخاوف والتحذيرات التي أحاطت بالزيارة.

ومن بين التفاصيل التي لا ينساها من تلك الرحلة، تلقيه خبر حمل زوجته للمرة الأولى بينما كان ينظر إلى قبة الصخرة، لتظل تلك اللحظة مرتبطة في ذاكرته بمزيج من السعادة والمشاعر الروحانية.

أيضًا تطرق في الحديث عن عائلته وأبنائه الأربعة، وهم راما ويوسف والتوأم يونس ورحيم، مشيرًا إلى أن كثيرين لا يعرفون أن لديه توأمًا يبلغ من العمر 6 سنوات، نظرًا لعدم حديثه كثيرًا عن هذه التفاصيل الخاصة.