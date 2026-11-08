الحماية المدنية تستخدم مناشير كهربائية لاستخراج المصابين فى حادث قطارى العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 07:33 مساءً - استعان رجال الحماية المدنية بمناشير كهربائية ومعدات هيدروليكية لقطع أجزاء من عربات القطارين المتصادمين في العياط، وذلك لتسهيل استخراج الضحايا والمصابين العالقين داخل الهياكل المتضررة.

وفيما نقلت سيارات الاسعاف جميع المصابين بحادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان) بنطاق مفارق جرزا فى العياط الى مستشفيات الواسطى بمحافظة بنى سويف ومستشفى العياط المركزى لتلقى الرعاية الصحية وسط تواجد 30 سيارة اسعاف لسرعة نقل المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج.

تفاصيل الحادث

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.

