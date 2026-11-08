أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل العماد

الأمين العام المساعد يواسي آل العمادبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد عبده قايد العماد، عضو المجلس المحلي بمديرية وصاب العالي، الذي انتقل الى جوار رابه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ سنان عبده قايد العماد، وإخوانه، ونجل الفقيد / عبد الحميد محمد عبده قايد العماد،وإخوانه وكافة آل العماد، بمخلاف جعر مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، عبّرالشيخ عبدالله مجيديع باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.

مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".