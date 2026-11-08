6.3 مليار شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت في 2026.. ومليارا شخص خارج نطاق الاتصال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - مركز المعلومات بمجلس الوزراء يكشف ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عالميًا إلى 76%.. وفجوة رقمية بين الرجال والنساء والحضر والريف



كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت حول العالم إلى 76% من إجمالي السكان خلال عام 2026، بما يعادل نحو 6.3 مليار شخص، مقارنة بنحو 6.1 مليار شخص بنسبة 74% خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 3% مقابل 2.5% في العام السابق، رغم استمرار وجود نحو ملياري شخص خارج نطاق الاتصال بالإنترنت.

جاء ذلك خلال استعراض المركز تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعنوان «قياس التنمية الرقمية: الحقائق والأرقام 2026»، والذي رصد تطورات انتشار الإنترنت عالميًا، وكشف استمرار التفاوت في معدلات الاستخدام وفقًا لمستويات الدخل والمناطق الجغرافية والفئات السكانية.

وأوضح التقرير أن استخدام الإنترنت لا يزال مرتبطًا بمستوى التنمية الاقتصادية، حيث بلغت نسبة المتصلين بالشبكة في الدول مرتفعة الدخل 93%، مقابل 32% فقط في الدول منخفضة الدخل.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، سجلت الأمريكتان أعلى معدلات الاستخدام بنسبة 93%، تليها أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 87%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 80%، والدول العربية بنسبة 74%، بينما جاءت إفريقيا في المرتبة الأخيرة بنسبة 42%، كما بلغت النسبة 41% في أقل البلدان نموًا، و43% في البلدان النامية غير الساحلية.



فجوة رقمية بين الرجال والنساء

وأشار التقرير إلى استمرار الفجوة الرقمية بين الجنسين، إذ بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الرجال 79%، مقابل 74% من النساء على مستوى العالم، رغم ارتفاع عدد النساء المستخدمات للإنترنت بنسبة 54% منذ عام 2019، مقارنة بنحو 48% للرجال.

وسجل مؤشر التكافؤ بين الجنسين تحسنًا ليصل إلى 0.94 خلال عام 2026، مقابل 0.91 في عام 2019، كما شهدت المنطقة العربية ارتفاع المؤشر من 0.84 إلى 0.91، وآسيا والمحيط الهادئ من 0.89 إلى 0.93، وإفريقيا من 0.72 إلى 0.84، مع استمرار تسجيل القارة الإفريقية أكبر فجوة رقمية بين الجنسين.



الشباب الأكثر استخدامًا للإنترنت

وفيما يتعلق بالفئات العمرية، أظهر التقرير أن 86% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا يستخدمون الإنترنت، مقابل 74% من بقية السكان، مع تحقيق مستويات استخدام شبه شاملة بين الشباب في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين.



82% من سكان المدن يستخدمون الإنترنت مقابل 63% بالريف

وكشف التقرير عن استمرار الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في المدن 82%، مقابل 63% في المناطق الريفية حول العالم.

وتظهر الفجوة بصورة أكبر في الدول منخفضة الدخل، إذ لا تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية 17%، مقارنة بـ41% في المدن، فيما لا تزال إفريقيا المنطقة الأكثر تفاوتًا في معدلات الاتصال بين الحضر والريف.

تغطية الجيل الخامس تصل إلى 59% من سكان العالم

وعلى صعيد البنية التحتية للاتصالات، أوضح التقرير وصول تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) إلى 59% من سكان العالم خلال عام 2026، بينما بلغت التغطية 86% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 4% فقط في الدول منخفضة الدخل.

وتصدرت أوروبا المناطق من حيث انتشار شبكات الجيل الخامس بنسبة تغطية بلغت 78%، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 73%، ثم الأمريكتان بنسبة 68%.

وفي المقابل، وصلت تغطية شبكات الجيل الرابع (4G) إلى 94% من سكان العالم، مع استمرار حرمان نحو 282 مليون شخص من خدمات شبكات النطاق العريض المتنقلة، يعيش أكثر من نصفهم في إفريقيا.



9.5 مليار اشتراك للهاتف المحمول عالميًا

وعلى مستوى اشتراكات الاتصالات، بلغ إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول عالميًا نحو 9.5 مليار اشتراك، بمعدل 114 اشتراكًا لكل 100 نسمة، فيما وصلت اشتراكات شبكات النطاق العريض المتنقلة إلى 105 اشتراكات لكل 100 نسمة، لتشكل نحو 92% من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول.

كما رصد التقرير ارتفاع استهلاك البيانات عبر شبكات النطاق العريض، حيث بلغ 1.7 زيتابايت عبر الشبكات المتنقلة، مقابل 7.5 زيتابايت عبر الشبكات الثابتة خلال عام 2026.

وبلغ متوسط استهلاك البيانات المحمولة شهريًا 20 جيجابايت للاشتراك الواحد في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 3.4 جيجابايت في الدول منخفضة الدخل، بينما سجلت إفريقيا متوسطًا بلغ 7 جيجابايت، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 16.6 جيجابايت.



تكلفة الإنترنت لا تزال عائقًا أمام الاتصال الشامل

وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت، أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الوصول إلى الشبكة عالميًا، إلا أن ثلاثة من كل عشرة اقتصادات لا تزال غير قادرة على تحقيق مستهدفات القدرة على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت، بما يجعل التكلفة أحد أبرز العوائق أمام توسيع قاعدة المستخدمين، خاصة في الاقتصادات منخفضة الدخل.

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار الفجوة بين الاقتصادات مرتفعة الدخل وبقية دول العالم، موضحًا أن المشتركين في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى ينفقون، في المتوسط، نسبة من دخولهم على باقات النطاق العريض المتنقل تزيد بنحو 7 أضعاف مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات مرتفعة الدخل، فيما ترتفع النسبة إلى نحو 20 ضعفًا في الاقتصادات منخفضة الدخل، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتحقيق الاتصال الرقمي الشامل وتكافؤ فرص الوصول إلى الإنترنت.