علي ماهر يبدأ ترتيبات قيادة منتخب مصر باجتماع مع أبو ريدة.. وحسم الجهاز المعاون الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً -

بدأ علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول خطواته العملية لتولي المسؤولية الفنية للفراعنة، بعقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب والترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض خطة العمل المنتظرة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها الاستعداد للمعسكر المقبل وتجهيز اللاعبين لخوض الاستحقاقات الدولية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني الجديد قبل انطلاق مهمته رسميا على أرض الملعب.

وناقش علي ماهر مع مسؤولي اتحاد الكرة الاحتياجات الفنية والتنظيمية للمنتخب، إلى جانب الترتيبات المرتبطة بالإقامة والتدريبات والإمكانات التي سيجري توفيرها للاعبين خلال فترة المعسكر.

ومن المقرر أن يقدم المدير الفني الجديد غدا الأحد 8 نوفمبر 2026 قائمة بأسماء أعضاء الجهاز الفني المعاون إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، تمهيدا لاعتماد التشكيل النهائي وبدء تنفيذ البرنامج التدريبي للمنتخب.

وعقب انتهاء الاجتماع أجرى علي ماهر جولة تفقدية داخل مركز المنتخبات الوطنية للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المتاحة، والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وشملت الجولة تفقد فندق إقامة المنتخب وصالة الألعاب الرياضية والمطعم، حيث اطلع المدير الفني على الإمكانات المتوفرة داخل المركز ومدى ملاءمتها لاحتياجات الفريق خلال فترة الإعداد.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص علي ماهر على حسم الملفات التنظيمية مبكرا قبل بدء التدريبات، خاصة مع ضيق الوقت المتاح أمام الجهاز الفني لتجهيز المنتخب للمواجهات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، في أول اختبار رسمي لعلي ماهر عقب توليه المسؤولية خلفا لحسام حسن.

ويسعى الجهاز الفني الجديد إلى استثمار فترة المعسكر في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا وتحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب، بما يساعد على تقديم بداية قوية والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية.