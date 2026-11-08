دورتموند يواصل الضغط على البايرن

دورتموند يواصل الضغط على البايرنحافظ بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وبوروسيا دورتموند على تساويهما في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق كل منهما الفوز بالنتيجة ذاتها 2-1 على ماينتس وإلفرسبرغ تواليا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البوندسليغا".

وبقي بايرن في المركز الأول بفارق الأهداف عن دورتموند، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 21 نقطة، فيما واصل الفريقان سجلهما الخالي من الهزائم في المسابقة.

ونجح بايرن في الوصول إلى مباراته الـ21 تواليا دون خسارة في مختلف المسابقات، بينما وصل دورتموند إلى سبع مباريات متتالية دون هزيمة.

وعلى ملعب ماينتس، افتتح يوزوا كيميش التسجيل لبايرن في الدقيقة 14، مستفيدا من تمريرة الإنجليزي هاري كاين، قبل أن يضيف لينارت كارل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وقلص البديل فيليب تيتس الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، دون أن يتمكنوا من إدراك التعادل.

وشهدت المباراة خروج حارس بايرن مانويل نوير مصابا قبيل نهاية الشوط الأول، ليحل مكانه يوناس أوربيغ، علما أن نوير، البالغ 40 عاما و225 يوما، أصبح أكبر لاعب يخوض مباراة بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، وثالث أكبر حارس مرمى مشاركة في تاريخ المسابقة.

من جهته، واصل بوروسيا دورتموند مطاردة بايرن بفوزه على إلفرسبرغ، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى، بفضل هدفي فيليكس نميتشا في الدقيقتين 55 و71، قبل أن يقلص نويل فوتكتو الفارق للضيوف في الدقيقة 81.

وحقق دورتموند فوزه الثاني هذا الأسبوع، بعدما تغلب على ريال بيتيس الإسباني 2-1، الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية مباريات الجولة، تعادل بادربورن مع أينتراخت فرانكفورت بهدفين لكل منهما، فيما فاز هامبورغ على بوروسيا مونشنغلادباغ بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة، بينما تغلب لايبزيغ على أوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.