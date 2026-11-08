باريس يؤمن صدارته بانتصار جديد
انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه تروا بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، مستفيدا من فوز جاره باريس أف سي على أوكسير بالنتيجة ذاتها.
وسجل المدافع الأوكراني إيليا زابارني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، ليقود باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوزه الحادي عشر تواليا في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب محققاً انتصاره السابع، متقدما بفارق ثلاث نقاط على باريس أف سي، فيما تجمد رصيد تروا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر، بعد تلقيه خسارته السادسة في المسابقة.
وفي مباراة أخرى، حقق باريس أف سي فوزا ثمينا على مضيفه أوكسير بهدف دون رد، حمل توقيع المهاجم المالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 63، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.
وجاء الهدف بعدما غير سينايوكو مسار تسديدة زميله بابلو باجيس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أوكسير عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس يؤمن صدارته بانتصار جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.