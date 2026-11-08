باريس يؤمن صدارته بانتصار جديد

باريس يؤمن صدارته بانتصار جديدانفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه تروا بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، مستفيدا من فوز جاره باريس أف سي على أوكسير بالنتيجة ذاتها.

وسجل المدافع الأوكراني إيليا زابارني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، ليقود باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوزه الحادي عشر تواليا في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب محققاً انتصاره السابع، متقدما بفارق ثلاث نقاط على باريس أف سي، فيما تجمد رصيد تروا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر، بعد تلقيه خسارته السادسة في المسابقة.

وفي مباراة أخرى، حقق باريس أف سي فوزا ثمينا على مضيفه أوكسير بهدف دون رد، حمل توقيع المهاجم المالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 63، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وجاء الهدف بعدما غير سينايوكو مسار تسديدة زميله بابلو باجيس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أوكسير عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.