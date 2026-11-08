مصدر يكشف لـCNN : ترشيح رئيس بطولة UFC للقتال متحدثا رسميا للبيت الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - كشف دانا وايت الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للقتال، أنه سيلتقى الرئيس دونالد ترامب فى العاصمة واشنطن، بعد أن عرض عليه تولي منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع على الأمر أن وايت رفض هذا المقترح غير التقليدي.

ومع ذلك، أكد وايت للصحفيين في لندن، على هامش فعالية "زوفا بوكسينج 12" ، مساء السبت،"أنا في طريقي الآن إلى العاصمة واشنطن".

وأشار رئيس "يو إف سي" إلى وجود اجتماع مقرر مع ترامب يوم الإثنين، حيث سيناقشان العرض وقضايا أخرى.

ولم يقدم وايت إجابة واضحة حول ما إذا كان سيقبل الوظيفة أم لا، مكتفياً بالقول: "لدي بالفعل الكثير من الأعمال".

ترامب يعرض على رئيس UFC منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

وكان ترامب قد كتب عبر منصة "تروث سوشيال” يوم السبت أنه طلب من وايت تولي منصب السكرتير الصحفي، ليحل محل كاتي زاكاريا التي غادرت المنصب بعد فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة أيام، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكتب ترامب: "يسعدني أن أعلن أن دانا وايت العظيم -وهو مقاتل ومحارب شرس- قد تلقى عرضاً لتولي منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب مازحاً: "لقد طلبت منه أن يصطحب معه مساعدين -حتى وإن كان بعضهم من خارج بلادنا- مثل إسلام ماخاتشيف، وحبيب نورماجوميدوف، وجاستن جايجي، ودانييل كورمييه، وأماندا نونيس، وكايلا هاريسون".

واختتم ترامب منشوره بحثّ وايت قائلاً: "أرجوك، اقبل الوظيفة!".

كاتي زاكاريا تغادر منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد خمسة أيام

وجاء هذا العرض العلني المفاجئ من ترامب بعد أن واجهت كاتي زاكاريا صعوبات بالغة في أداء مهامها كسكرتيرة صحفية، حيث شهدت بدايتها تعثراً كبيراً.

وقد بدت زاكاريا متوترة للغاية خلال مؤتمرها الصحفي الأول -والوحيد- في 13 أكتوبر، والذي أنهته بعد 14 دقيقة فقط، مكتفيةً بتلقي أسئلة من ثلاثة صحفيين فقط.

وخلال ذلك المؤتمر الذي وُصف بالكارثي، اعتمدت زاكاريا بشكل متكرر على ملاحظاتها المكتوبة، كما أخطأت في إحدى المرات ووصفت زوجها بـ "الرئيس".

تفاصيل تعثر كاتي زاكاريا في أول مؤتمر صحفي لها

وعزَت زاكاريا أداءها الضعيف إلى قلة النوم، موضحة أنها استيقظت في "الثالثة صباحاً" في ذلك اليوم، ولم تجد الوقت الكافي للتحضير قبل المؤتمر الصحفي. جاءت الضربة القاضية بعد أن سعت زكريا لإجراء مقابلتين إعلاميتين على شبكة "فوكس نيوز"، واللتين انتهتا بنتائج كارثية.

كما كانت إطلالتها في برنامج شون هانيتي يوم 15 أكتوبر سيئة للغاية، لدرجة أن موقع "بوليتيكو" وصفها بأنها "هجوم مُدبّر" (بموافقة ضمنية من الإدارة)، تقف وراءه سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض السابقة، والتي لم تكن قد وافقت أصلاً على تعيين زكريا.

ولا تُعد زاكريا أول مسئول في الفريق الإعلامي لدونالد ترامب يشهد فترة عمل قصيرة ومضطربة.

فخلال ولايته الأولى، لم يشغل أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات في إدارة ترامب، منصبه سوى 11 يوماً فقط؛ وهي فترة قصيرة جداً جعلت من اسمه وحدة قياس للزمن في المصطلحات الدارجة على الإنترنت.

وقد أُقيل سكاراموتشي من منصبه بعد أن شنّ هجوماً لاذعاً -تخللته ألفاظ نابية- في حديث مع الصحفي ريان ليزا من مجلة "نيويوركر"، هاجم فيه عدداً من المسئولين الذين كانوا يعملون في إدارة ترامب آنذاك.



