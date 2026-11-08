تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان بالقصف المدفعي وتكثيف الطائرات المسيرة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت القنطرة، ووادي السلوقي، وأطراف ميفدون، ووادي زبقين، ووادي الحجير، ووادي شبعا، وأطراف برعشيت، وكفرتبنيت، وزوطر الشرقية، ووادي نحلة، والمنصوري، وأطراف حاريص، وحداثا، والمنطقة الواقعة بين ميفدون والنبطية الفوقا، وكذلك مناطق بين زوطر الشرقية والنبطية الفوقا.
وأضافت أنه جرى تسجيل تفجيرات في زوطر الشرقية، والطيري، والقنطرة، وبيت ياحون، وعيناثا، وأطراف برعشيت، فيما جرى استهداف بلدتي قبريخا وصربين بقنابل صوتية.
وتعكس الانتهاكات الجديدة إصرار سلطات الكيان الإسرائيلي على التصعيد العسكري مع لبنان، وعدم التزامها ببنود الاتفاق الإطاري لوقف الحرب الذي توصل له الطرفان برعاية أمريكية في يونيو الماضي.
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