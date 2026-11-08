أول تعليق من الفنانة أصالة بعد سرقة مجوهراتها تحدثت الفنانة أصالة عن سرقة مجوهراتها التي تعرضت لها قبل أيام خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمري إقرأ المزيد

تحدثت الفنانة أصالة عن سرقة مجوهراتها التي تعرضت لها قبل أيام خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت أصالة في لقاء مع ET بالعربي: "أنا قوية مفيش حاجة بتهزني، الموضوع ضايقني سرق حاجاتي اللي بحبها، بس أنا بفصل وبغني وبخاف على نفسي، أنا حسيت إني محتاجة أبويا، وبكيت في البروفة لأن أنا في البروفات كل حرف بيبكيني وكل شيء بيضحكني، الموضوع مش فقط مادي لكن الحاجة لها قيمة معنوية وإن شاء الله اللي سرقهم يارب يبعتله حمى تسلقه".

وتابعت أصالة مؤكدة أن لقائها بجمهورها في حفلها بدبي جعلها تنسى كل شيء وأعطاها قوة قائلة: "الإنسان بيمر بظرف معينة مش زي اللي في خيال الناس الناس بتكبر المواضيع كتير بخيالها أنا اتجاوز لو مكنتش بتحاوز مكنتش وقفت عملت الحفلة الأمور بتزعلني ذرة مش أكتر، عيب عليا إني أزعل على أي شيء أكتر من ذرة سواء سرقة أو مهنة أي ظرف سيء حرام عليا وعيب أزعل لأن المحبة اللي مغمورة بيها من جمهوري بتشفي جميع الأمراض والمشاكل والمشاعر".

وكانت أصالة كشفت عن تعرضها للسرقة وكتبت عبر حسابها على Instagram: " الحمد لله الهدف من الرحلة لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيده قدهم كلهم وكانت البداية بلوس أنجلوس وليلة عظيمة وبعدها رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفلة كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي وما كان معي شي أنا ما بملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسئولية فا بلبس أغراضي ورحت الحفلة وكانت قمة بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك".

وتابعت أصالة: "وخلصت الحفلة ورجعت تعبانة حضرت حالي للراحة ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعا زعلت لأسباب كتيرة أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويلة وانتظرت أكتر من سنة اسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمة من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفلة أو ألبوم أو أغنية وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها المادية إلها قيمة عندي معنوية كبير".