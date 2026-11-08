9 أفلام مصرية قريبا في السينمات

يبدو أن السينما المصرية على موعد مع انتعاشة خلال عام 2027 مع عدد من الأفلام التي يتم تحضيرها للعرض قريبا.

بعض من هذه الأفلام انتهى تصويرها بالفعل وهناك أفلام بدأ تصويرها وأخرى في مرحلة التحضير.

فرقة الموت

واحد من الأفلام التي تم الانتهاء بالفعل من تصويرها هو فيلم "فرقة الموت" للفنان أحمد عز، أخذ هذا الفيلم مدة طويلة في تصويره بسبب توقف التصوير أكثر من مرة لانشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى.

وتدور أحداث "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره (أحمد عز) ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعيه أفلام الحركة والإثارة، ويشارك في بطولته منة شلبي وبيومي فؤاد وعصام عمر، تأليف صلاح الجهيني وإنتاج آلاء لاشين، وهشام عبدالخالق وإخراج أحمد علاء.

فرصة سعيدة جدا

بدأ الفنان أحمد مكي تصوير أحدث أفلامه "فرصة سعيدة جدا" والذي يتعاون فيه مع الفنان ماجد الكدواني بعد 16 عاما منذ آخر أفلامهما معا "لا تراجع ولا استسلام".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي وهو من بطولة أحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سامي ولبنى ونس ورحمة أحمد فرج وأحمد صيام، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

طه الغريب

يعود الفنان حسن الرداد للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه "بلوموندو"، وهذه المرة من خلال فيلم "طه الغريب".

تدور أحداث فيلم "طه الغريب" حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

فيلم "طه الغريب" بطولة حسن الرداد، تارا عماد، خالد الصاوي سينتيا خليفة، نهى عابدين، ريتال عبد العزيز، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

الفيل الأزرق 3

واحد من الأفلام التي ينتظرها الجمهور بحماس كبير، الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق".

بدأ كريم عبد العزيز تصوير الفيلم منذ فترة وقد انضم إليه مجموعة من النجوم منهم ماجد الكدواني ودينا الشربيني بالإضافة لاستمرار الفنانة نيللي كريم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

شقو 2

بعد نجاح الجزء الأول من فيلم "شقو" قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني منه وبدأ بالفعل التعاقد مع أبطاله.

وأعلن المنتج أحمد السبكي التعاقد مع دينا الشربيني وأمينة خليل ليستمرا في الفيلم إلى جانب عمرو يوسف ومحمد ممدوح.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

العارف 2

الفنان أحمد عز يعود لجمهوره بقوة وهذه المرة مع الجزء الثاني من فيلم "العارف" بعد 5 سنوات من الجزء الأول.

الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

هيروشيما

الفنان أحمد السقا بدأ تصوير أحدث أفلامه "هيروشيما" قبل التوقف لانشغال الأبطال بتصوير أعمال أخرى.

فيلم "هيروشيما" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج آلاء لاشين بمشاركة أيمن بهجت قمر، والعمل من بطولة أحمد السقا، مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، عماد صفوت، محمد لطفى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

الفيل ع الدرفيل

واحد من الأعمال التي دخلت في مراحل التحضيرات الأخيرة فيلم "الفيل ع الدرفيل" لأحمد فهمي.

تدور الأحداث حول شاب متزوج من فتاة تكتشف أنه يتاجر في المخدرات واسمه الحركي الفيل، يعاني من أزمات متكررة بسبب تاجر أخر يدعى الدرفيل، ويحاول الفيل الوصول لغريمه ومعرفة.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي وأسماء جلال وحاتم صلاح ومحمد طعيمة ورحاب الجمل ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبد الوهاب.

بحر

مجددا يطل الفنان عصام عمر على جمهوره في السينما بفيلم من بطولته يحمل اسم "بحر".

تدور الأحداث حول شاب مكافح يواجه ضغوط الحياة وأزمات البطالة في مدينة بورسعيد. تتصاعد الأحداث في إطار درامي اجتماعي يجمع بين الصراع والأمل، حيث يقع في حب فتاة تعمل في السيرك، بينما يدخل في مواجهات حادة ومفارقات غير متوقعة مع خصومه.

الفيلم بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، رحمة أحمد فرج، آية سماحة، تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء الديب.