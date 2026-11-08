أرسنال يعزز صدارته وسيتي يتعثر مجدداً

أرسنال يعزز صدارته وسيتي يتعثر مجدداًتلقى مانشستر سيتي خسارته الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر هزيمته أمام مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 1-3، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، فيما عزز أرسنال صدارته بفوزه على ضيفه هال سيتي بهدف دون رد.

وبادر نوتنغهام فورست بالتسجيل عبر جاير كونا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف ليام ديلاب الهدف الثاني في الدقيقة 18. وقلص الفرنسي ريان شرقي الفارق للسيتي في الدقيقة 52، لكن ديلاب عاد ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 73، مؤكدا فوز أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس عشر، محققا فوزه الثاني في المسابقة هذا الموسم.

وفي المقابل، عزز أرسنال موقعه في الصدارة بفوزه على ضيفه هال سيتي بهدف دون رد، حمل توقيع قائده النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 72، ليرفع الفريق رصيده إلى 27 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تغلب ليدز يونايتد على ضيفه توتنهام بهدف دون رد، سجله السويسري نواه أوكافور في الدقيقة 79، ليضع حدا لسلسلة انتصارات توتنهام التي امتدت لثلاث مباريات متتالية.

كما تعادل فولهام مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله، بعدما تقدم الضيوف عبر جايكوب مورفي في الدقيقة 80، قبل أن يدرك البديل البرازيلي رودريغو مونيز التعادل لفولهام بعد ثلاث دقائق.

وكان إيفرتون قد افتتح منافسات الجولة أمس الجمعة، بالفوز على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.