في حادث قطار العياط .. وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية وارتفاع المصابين ل 88 ووفاة 4 ركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - في حصر أولي.. الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ88 مصابا ووفاة 4 ركاب

يتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، ويكلف نائبه الدكتور عمرو قنديل بزيارة المصابين في المستشفيات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية لهم.

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 88 مصابًا، تم نقل 49 منهم إلى مستشفى الواسطى، و29 إلى مستشفى العياط، و10 مصابين في مستشفى أطفيح، بالإضافة إلى 4 جثامين منهم 2 مستشفى الواسطى، وجثمان في أطفيح، واخر في موقع الحادث .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.