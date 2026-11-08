التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين تجاه الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم أن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.