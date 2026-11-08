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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين تجاه الرياض

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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين تجاه الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم أن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض في المملكة العربية السعودية.

 

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.


كما أفاد المالكي بأن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت في وقت مبكر اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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