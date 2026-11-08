أخبار اليمن : مركز: 13 عملاً للمقاومة في الضفة الغربية خلال يومين

دوت الخليج -

مركز: 13 عملاً للمقاومة في الضفة الغربية خلال يومين مركز: 13 عملاً للمقاومة في الضفة الغربية خلال يومين وثّق مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 13 عملاً للمقاومة في محافظات الضفة الغربية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة. وأوضح المركز، في إحصائية أن العمليات توزعت بين عمليتي تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، و11 مواجهة تخللها إلقاء حجارة. وأشار إلى أن أعمال المقاومة سُجلت في محافظات رام الله وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل. ولفت المركز إلى أن العمليات النوعية تمثلت في تصدي شبان وأهالٍ لاعتداءات المستوطنين في رام الله ومنطقة سكا قضاء الخليل. وتصعّد قوات العدو الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي ترتكبها في قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أعوام.



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